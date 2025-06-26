Погода в липні: чи варто готуватися до аномальних температур і частих дощів

Липень традиційно є найгарячішим місяцем в Україні. Цього місяця часто змінюється погода – трапляються грози, сильні пориви вітру, зливи, а також періоди спекотної сухої погоди.

Про прогноз погоди на липень 2025 року повідомляє Укргідрометцентр. За оцінками синоптиків, середня температура в липні по Україні коливатиметься від +21,6 до +26 градусів, тоді як у Карпатах очікується прохолодніше – близько +17…+19 градусів. Ці показники на 2–2,5 градуса перевищуватимуть кліматичну норму.

Місячна кількість опадів прогнозується в межах 25–73 мм, а в Карпатах і Прикарпатті місцями очікують від 84 до 109 мм – це приблизно 64–79 % від середньостатистичної норми.

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Максимальна температура, зафіксована за всю історію метеоспостережень у липні в Україні, сягає від +33,4 до +39,6 градусів. В окремих регіонах – на півдні, сході, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях і Криму – іноді піднімається до +40…+41,6 градусів. У гірських місцевостях температура коливатиметься в межах +27…+37 градусів.

Щодо мінімальних температур, вони коливатимуться від +2 до +9 градусів, а на півдні Одеської, Херсонської областей і в Криму інколи становитимуть +10…+13 градусів. У високогір’ї Карпат можливі зниження до +2 градусів і навіть до -1 градуса.

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали про можливий літній сніг в Україні та холодну хвилю в Європі.

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