Погода в июле: стоит ли готовиться к аномальным температурам и частым дождям

Июль традиционно является самым жарким месяцем в Украине. В этом месяце часто меняется погода – грозы, сильные порывы ветра, ливни, а также периоды жаркой сухой погоды.

О прогнозе погоды на июль 2025 сообщает Укргидрометцентр. По оценкам синоптиков, средняя температура в июле по Украине будет колебаться от +21,6 до +26 градусов, в то время как в Карпатах ожидается прохладнее – около +17…+19 градусов. Эти показатели на 2-2,5 градуса будут превышать климатическую норму.

Месячное количество осадков прогнозируется в пределах 25-73 мм, а в Карпатах и Прикарпатье местами ожидают от 84 до 109 мм - это примерно 64-79% среднестатистической нормы.

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Максимальная температура, зафиксированная за всю историю метеонаблюдений в июле в Украине, достигает от +33,4 до +39,6 градусов. В отдельных регионах – на юге, востоке, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и Крыму – иногда поднимается до +40…+41,6 градуса. В горных местностях температура будет колебаться в пределах +27…+37 градусов.

Относительно минимальных температур они будут колебаться от +2 до +9 градусов, а на юге Одесской, Херсонской областей и в Крыму иногда составят +10…+13 градусов. В высокогорье Карпат возможны понижение до +2 градусов и даже до -1 градуса.

Напомним, ранее синоптики рассказывали о возможном летнем снеге в Украине и холодной волне в Европе.

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