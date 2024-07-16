Оновлення даних у ТЦК: кого можуть оголосити в розшук після 16 липня

З 17 липня Міністерство оборони України може оголошувати в розшук військовозобов'язаних громадян, які не оновили свої дані та ігнорують повістки. Ухилянтів також можуть оштрафувати.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю на YouTube-каналі "Є питання".

"Якщо військовозобов'язаний громадянин ігнорує надіслані йому повістки та правила військового обліку, то після 16 липня його особу можуть передати у розшук", - зазначила Черногоренко.

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Вона пояснила, що статус "оголошений у розшук" буде відображатися в мобільному додатку "Резерв+".

"Дійсно, дані людей передаватимуть у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон, це чинне законодавство, яке ми маємо виконувати й забезпечувати прозорість такого виконання", - додала заступниця міністра.

Важливо підкреслити, що статус "оголошений у розшук" несе за собою певні юридичні наслідки. Зокрема, така людина може бути обмежена у своїх правах та свободах, наприклад, їй можуть відмовити у виїзді за кордон.

Щоб уникнути розшуку, Міноборони закликає військовозобов'язаних громадян оновити свої дані у ТЦК та СП за місцем проживання, а також належним чином реагувати на повістки.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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