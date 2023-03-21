Обстріли, небезпека та ліквідовані "вагнерівці": прикордонники показали пекельні будні у Бахмуті (відео)

Бої за Бахмут - прикордонники показали, як ведуть контактні бої з окупантами та тримають оборону Бахмута - відео

Українські прикордонники на передовій з оптимізмом сприймають пекельні випробування, які несе ворог чи негода. Захисники перебувають в постійній небезпеці, але продовжують знищувати окупантів.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Там показали, як бійці ведуть контактні бої з ворогом та борються з поганими погодними умовами.

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"Пекельні будні прикордонників у Бахмуті – обстріли, небезпека, підтримка та ліквідовані вагнерівці", – так підписали відео прикордонники, опублікованому в Telergam-каналі.

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"Талий сніг заливає бліндаж? Не біда, після ранкового какао будемо розводити карасів", – зазначили прикордонники.

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Нагадаємо, спецпризначенці Служби безпеки України наближають нашу перемогу, ліквідовуючи живу силу ворога та техніку. За одну ніч захисники "мінуснули" десять російських танків та один бронетранспортер.

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