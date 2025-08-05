Обвал цін на популярну ягоду в Україні: скільки зараз коштує кілограм

Вартість лохини на українському ринку наразі коливається в межах 100–180 гривень за кілограм, що приблизно на третину нижче, ніж було тиждень тому. Проте через зменшення загального врожаю прогнозується, що в цілому за сезон ціна на ягоду буде вищою на 20–30% порівняно з минулим роком.

Такі дані оприлюднили аналітики EastFruit. За їх словами, головною причиною здешевлення є сезонний пік збору лохини, який зазвичай припадає на кінець липня.

У цей час українські виробники масово вивозять лохину на ринки, що призводить до перенасичення пропозиції та відповідного зниження вартості. Ситуацію погіршує ще один чинник – частина врожаю має посередню або низьку якість. Через весняні заморозки, опади та перепади температур значна кількість ягід втратила привабливий вигляд, тому фермери змушені якнайшвидше продавати такий товар, аби уникнути збитків.

У результаті ціни продовжують стрімко знижуватись, навіть попри менший загальний урожай у порівнянні з минулим роком. Щоб не втрачати покупців і забезпечити стабільні обсяги реалізації, виробники змушені поступово зменшувати відпускні ціни. Наразі вартість лохини на українському ринку становить від 100 до 180 гривень за кілограм – залежно від якості та розміру партії. Це приблизно на 33% нижче, ніж тиждень тому.

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Попри нинішнє здешевлення, вартість лохини залишається вищою, ніж у минулому році – у середньому приблизно на 23%. Більшість фермерів переконані, що така тенденція збережеться до завершення сезону. Основна причина – зниження врожайності через несприятливі погодні умови, які вплинули не лише на кількість, а й на якість зібраної ягоди.

Таким чином, ринок лохини перебуває у нестандартній ситуації: з одного боку, великий обсяг пропозиції ягід середньої якості тисне на ціни, а з іншого – скорочення загального врожаю підтримує зростання середньорічної вартості. Попит на ягоду залишається стабільним, тож за умови зменшення обсягів постачання ціни можуть оперативно зрости.

Вартість лохини у мережах супермаркетів

Згідно з даними моніторингу OBOZ.UA, у великих українських торговельних мережах лохину наразі реалізують за ціною від 199,90 до 225 грн за кілограм. Зокрема:

у магазинах Varus кілограм коштує 199,90 грн;

в АТБ – 212,95 грн/кг;

у мережі Сільпо ціна сягає 224 грн/кг.

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