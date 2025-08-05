Обов'язково перевірте свої гроші: названо гривні, які можуть не прийняти в магазинах і банках

В Україні юридичні особи, зокрема банки та магазини, не зобов’язані приймати окремі види гривневих банкнот. Йдеться про купюри, що зазнали серйозних пошкоджень: були обпалені, намокли, або контактували з хімічними речовинами чи іншими рідинами, що змінили їхній зовнішній вигляд чи структуру.

Цю інформацію повідомили в НБУ. Там уточнили, що юридичні особи не мають права приймати банкноти, площа яких під час приймання та обробки стає меншою за 55% від початкового розміру, наприклад, коли з купюри відірвана велика частина.

Водночас наголошується, що якщо пошкоджені банкноти зберегли цілу частину, площа якої становить не менше 55% від початкової, касири банків повинні приймати їх без жодних обмежень. Також можна приймати банкноти, розірвані або розрізані на дві частини, за умови, що:

на них збереглися однакові серія та номери;

загальна площа цих частин не менша за 55% від початкової площі купюри.

Також підкреслюється, що за наявності документа, що підтверджує проведення дезінфекції та/або дезактивації, виданого відповідною уповноваженою особою, територіальні підрозділи Національного банку можуть здійснити обмін пошкоджених гривень, але лише в разі, якщо вони є справжніми.

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"Фізичні та юридичні особи зобов'язані для обміну таких банкнот звертатися безпосередньо до відповідних територіальних підрозділів Національного банку України. Уповноважені підрозділи Національного банку ухвалюють рішення про обмін банкнот у присутності пред'явника або повинні прийняти їх на дослідження за його заявою", – розповіли в НБУ.

У яких випадках варто звернутися до правоохоронців

Фахівці організації "Захист прав споживачів" пояснили, що відмова касирів у супермаркетах і магазинах приймати справжні, непошкоджені банкноти та монети певного номіналу є порушенням законодавства. Це стосується навіть тих випадків, коли касири виправдовують відмову неможливістю видати здачу.

Вони підкреслили, що така поведінка є незаконною і може бути підставою для звернення зі скаргою до керівництва магазину.

"Проблема відсутності здачі – не ваша відповідальність, а касира. Якщо касир продовжує стверджувати протилежне, варто звертатися до адміністрації магазину і вказувати, що касир намагається перекласти свої обов'язки на покупця", – зазначили експерти.

Також підкреслюється, що вимога надати певну суму або примус до обміну великої банкноти в іншому місці є неправомірним перекладом обов'язків співробітника магазину на покупця. Аналогічно слід трактувати й вимогу до конкретної суми.

Нагадаємо, раніше у НБУ розповіли про наміри щодо монет номіналом 1 і 2 грн.

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