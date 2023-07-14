Очистить плями та зволожить волосся: 5 незвичних способів використання майонезу

Зазвичай ми використовуємо майонез в кулінарії. Але його можна використовувати не лише для приготування салатів. UaPortal розповість вам про незвичні методи застосування майонезу.

Неочікувані способи використання майонезу:

Видалення плям фарби

Якщо вам потрібно вивести пляму від фарби, нанесіть на неї невелику кількість майонезу, доки фарба ще свіжа. Масло в майонезі притягує масло у фарбі, що полегшить видалення плями.

Заміна яєць для шніцелів

При приготуванні шніцелів можна замінити яйця шаром майонезу. Нанесіть тонкий шар майонезу на обидві сторони шніцелю перед паніруванням. Результат буде схожим на той, коли використовуються яйця.

Майонез як маска для волосся

Майонез може бути використаний як зволожуюча маска для волосся. Змішайте кілька столових ложок майонезу з чайною ложкою ванільного екстракту. Нанесіть цю суміш на сухе волосся і залиште на 20 хвилин. Потім промийте волосся шампунем і змийте холодною водою, щоб волосся стало м'яким і блискучим.

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Догляд за рослинами

Майонез може бути корисним для догляду за рослинами. Протріть листя рослин м'яким милом та невеликою кількістю води, а потім нанесіть невелику кількість майонезу на паперову серветку. Ретельно протріть верхівки листя майонезом, це зробить їх більш красивими та здоровими протягом декількох тижнів.

Запобігання скрипу дверей

Щоб усунути скрип дверей, протріть петлі невеликою кількістю майонезу. Потім зітріть надлишки майонезу, і ваші двері перестануть скрипіти.

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