Один з провідних українських банків змінив термін дії своїх карток: що слід знати клієнтам

"Ощадбанк" не блокуватиме картки своїх клієнтів після закінчення їхнього терміну дії. Вони залишатимуться активними щонайменше до 30 червня 2025 року.

Про це заявили у самому банку, пише OBOZ.UA. Там пояснили, що:

таке рішення прийнято у зв’язку з воєнним станом, який триває в Україні;

картки, термін дії яких сплив із лютого 2022 року, продовжуються автоматично.

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Отже, навіть після завершення терміну дії такі картки залишатимуться активними. Це дозволить їхнім власникам безперешкодно здійснювати всі необхідні операції, зокрема:

оплачувати покупки у торгово-сервісних закладах;

знімати готівку в банкоматах тощо.

"Термін дії карток Ощадбанку продовжено до 30 червня 2025 року. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Ощадбанк" оголосив про підвищення відразу низки тарифів.

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