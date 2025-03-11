Один з провідних українських банків змінив термін дії своїх карток: що слід знати клієнтам
"Ощадбанк" не блокуватиме картки своїх клієнтів після закінчення їхнього терміну дії. Вони залишатимуться активними щонайменше до 30 червня 2025 року.
Про це заявили у самому банку, пише OBOZ.UA. Там пояснили, що:
- таке рішення прийнято у зв’язку з воєнним станом, який триває в Україні;
- картки, термін дії яких сплив із лютого 2022 року, продовжуються автоматично.
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Отже, навіть після завершення терміну дії такі картки залишатимуться активними. Це дозволить їхнім власникам безперешкодно здійснювати всі необхідні операції, зокрема:
- оплачувати покупки у торгово-сервісних закладах;
- знімати готівку в банкоматах тощо.
"Термін дії карток Ощадбанку продовжено до 30 червня 2025 року. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, раніше "Ощадбанк" оголосив про підвищення відразу низки тарифів.
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