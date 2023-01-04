Одна маленька хитрість допоможе очистити духовку від жиру без зусиль

Духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки.

На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль. Про це повідомляє Sante Plus.

Як почистити духовку

Якщо ви хочете продовжувати готувати смажені страви, не витрачаючи години на очищення духовки, секрет у тому, щоб застосувати наступний трюк. Для цього візьміть таблетку для посудомийних машин із знежирюючими та дезінфікуючими властивостями.

Просто покладіть капсулу на деко або жароміцну форму. Потім залийте продукт окропом і поставте ємність в розігріту до 100°С духовку. Залиште діяти протягом години, стежачи за тим, щоб дверцята духовки були закриті.

Капсула почне танути та вивільнить очищаючу пару в духовці. Завдяки пару, що утворюється, краплі осідають на стінках духовки та пом’якшують стійкий бруд і залишки їжі, які легше видаляються.

Все, що вам потрібно зробити, це протерти вологою ганчіркою, щоб завершити очищення. Для бездоганного результату протріть ще раз чистою тканиною.

Таблетки для посудомийних машин призначені для боротьби з високотемпературними забрудненнями. Не дивно, що він працює для очищення духовки.

Як очистити духовку вдома

Є кілька способів позбутися від бруду всередині духовки без хімії. Ось кілька прикладів:

1. Для ретельного очищення духовки використовуйте кухонну сіль.

Для початку посипте достатню кількість цього інгредієнта на забруднені місця духовки.

Потім увімкніть духовку до температури 180°C. Таким чином, тепло підрум’янить маленькі частинки солі, які розчинять бруд.

Приблизно через тридцять хвилин вимкніть духовку, а потім відкрийте її, захистивши себе від пари, що виходить.

Дайте охолонути, а потім за допомогою ганчірки, змоченої водою, протріть внутрішню частину духовки, щоб видалити залишки пригоріли та інший харчовий бруд.

2. Оберіть "метод миски" для чищення духовки

Якщо ви шукаєте простий спосіб очищення духовки, немає нічого схожого на "метод миски". Все, що вам знадобиться, це вичавлений лимонний сік з чотирьох лимонів і невелика ємність, яка витримує нагрівання.

Поставте підготовлену рідину в духовку при температурі 250°C. Дайте соку покипіти близько тридцяти хвилин. Після закінчення цього часу вийміть блюдо з духовки і протріть внутрішні стінки вологою ганчіркою.

Не забудьте почистити інші компоненти духовки

Щоб отримати бездоганний результат, не ігноруйте під час чищення інші компоненти духовки, такі як решітка або головне вікно. Для цього просто змішайте розпушувач з водою до утворення пасти.

Як і харчова сода, цей порошок ідеально підходить для знежирення та чищення решіток духовки. Після нанесення продукту можна збризнути оцтом для завершення очищення. Таким же чином можна очистити вікна попереднім розчином. Просто залиште засіб на десять хвилин, а потім змийте його проточною водою.

Нагадаємо, що експерти з ремонту побутової техніки застерігають: якщо вчасно не чистити та не мити витяжку, вона може зламатися, або почати працювати у половину своїх можливостей. Адже жирний наліт забиває решітки, фільтри та двигун пристрою.

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