Вогняний стовп здійнявся до неба: у Башкортостані стався вибух на нафтохімічному заводі (фото, відео)

У Стерлітамаку (республіка Башкортостан, росія) стався вибух на нафтохімічному заводі СНХЗ. Вибух пролунав на продуктопроводі нафтохімічного заводу корпорації Росхім.

Як повідомили в адміністрації міста, в районі Уфимського тракту, 4 об 11:26 (09:26 з Києвом) 19 серпня стався вибух на продуктопроводі СНХЗ. Відомо про трьох постраждалих співробітників заводу.

Стерлітамакський нафтохімічний завод. Джерело: neftegaz.ru Стерлітамакський нафтохімічний завод. Джерело: neftegaz.ru

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Очевидці повідомили у соцмережах, що після потужного вибуху у небі з'явилися клуби диму та полум'я.

Офіційно влада міста завила, що вибух стався під час продування трубопроводу.

Вибух на нафтохімічному заводі в Башкортостані. Джерело: Скриншот з відео Вибух на нафтохімічному заводі в Башкортостані. Джерело: Скриншот з відео

Вибух на нафтохімічному заводі в Башкортостані. Джерело: Скриншот з відео Вибух на нафтохімічному заводі в Башкортостані. Джерело: Скриншот з відео

Вибух на нафтохімічному заводі в Башкортостані. Джерело: Скриншот з відео Вибух на нафтохімічному заводі в Башкортостані. Джерело: Скриншот з відео

Вибух на нафтохімічному заводі в Башкортостані. Джерело: Скриншот з відео Вибух на нафтохімічному заводі в Башкортостані. Джерело: Скриншот з відео

Вибух на нафтохімічному заводі в Башкортостані. Джерело: Скриншот з відео Вибух на нафтохімічному заводі в Башкортостані. Джерело: Скриншот з відео

СНГХ – Стерлітамакський нафтохімічний завод, що спеціалізується на випуску продукції малотоннажної хімії та входить до групи компаній "Росхім".

Він випускає бутадієн-стирольні каучуки під торговою маркою Агіпол, фенольні антиоксиданти Агідол, високооктанову добавку до палива МТБЕ, авіаційний бензин марки Avgas-100LL та Б-91/115.

Також на підприємстві випускають ізопренові каучуки, каталізатори, затверджувачі для епоксидних смол та інша нафтохімічна продукція.

Нагадаємо, 13 серпня після гучного вибуху в російському Єкатеринбурзі розгорілася потужна пожежа.

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