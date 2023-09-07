Городники відповіли, що робити з опалим листям у саду

Частина городників вважала листя безкоштовним і корисним добривом, інші ж – впевнені, що краще його знищувати. Що робити з опалим листям розбирався Pixel inform.

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Що робити

Насправді шар опалого листя в саду допомагає перезимувати різним шкідникам, грибкам та іншим патогенні організми. Тому краще зібрати листя і відправити їх у компостну яму.

В процесі перепрівання та гниття загинуть усі бактерії, і тоді листя стане повноцінним добривом.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити добриво для рослин з піску.

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