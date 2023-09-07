Огородники ответили, что делать с опавшей листвой в саду

Часть огородников считала листья бесплатным и полезным удобрением, другие же уверены, что лучше его уничтожать. Что делать с опавшей листвой разбирался Pixel inform.

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Что делать

На самом деле слой опавших листьев в саду помогает перезимовать разным вредителям, грибкам и другим патогенным организмам. Поэтому лучше собрать листья и отправить их в компостную яму.

В процессе перепревания и гниения погибнут все бактерии, и тогда листья станут полноценным удобрением.

Напомним, мы уже писали, как сделать удобрение для растений из песка.

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