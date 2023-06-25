Городники поділилися рецептом підкормки для квітів, щоб вони квітнули до осені

Отримайте бурхливе цвітіння та пишне листя для своїх квітів за допомогою універсального підживлення, яке можна приготувати самостійно. Професійні квіткарі доводять його ефективність, і зараз ви також можете скористатися цим секретом.

Як повідомили у Telegram-каналі "Дача. Сад та город", для приготування цього добрива вам знадобляться лише три інгредієнти: пресовані дріжджі, цукор і тепла вода. Розчиніть 10 г пресованих дріжджів у 1 л теплої води, додайте столову ложку цукру і добре розмішайте. Дайте розчину настоятися щонайменше 2 години.

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Отриманий живильний розчин потрібно розбавити з водою у співвідношенні 1:5. Це означає, що на 1 частину підживлення додайте 5 частин води. За таким розведенням поливайте свої рослини один раз на 10 днів у весняно-літній період.

Це добриво містить фітогормони, вітаміни групи B та ауксини, які допомагають рослинам рости здоровими та цвісти буйними квітами. Після застосування цього підживлення ви помітите позитивні зміни у вашому саду або на городі.

Нехай ваші рослини радують вас яскравим цвітінням та здоровим листям завдяки цьому простому й ефективному універсальному підживленню. Спробуйте його використати та впевнено спостерігайте за результатами.

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