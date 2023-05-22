Як зробити поливалку із пластикової пляшки: лайфхак для городників

Спринклери та інші сучасні гаджети для поливу рослин можуть вимагати значних витрат. Але чи знали ви, що ви можете легко створити функціональний спринклер зі звичайної пластикової пляшки? Завдяки цьому саморобному рішенню, ви зможете поливати ваш сад або город ефективно, економлячи гроші.

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Використовуйте лише порожні пляшки, які знайдете в будь-якому домашньому смітнику, і декілька простих інструментів, щоб створити цей пристрій.

Для цього проекту вам знадобиться порожня пластикова пляшка, найкраще об'ємом 1-2 літри, оскільки такі пляшки зазвичай мають зручну форму. Також вам знадобиться гострий ніж або свердло, адже вам потрібно буде зробити отвори в пляшці. Нарешті, потрібно мати при собі скотч або клей для приклеювання пляшки до шланга.

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Зробіть кілька невеликих отворів у боках або дні пляшки. Це будуть отвори, через які вода буде розпилюватися. Ви можете використовувати гострий ніж або свердло, щоб легко зробити ці отвори. Їх розташування та кількість залежатимуть від вашого бажання та потреб вашого саду.

Візьміть пластикову пляшку з отворами та щільно приклейте її до кінця вашого шланга за допомогою скотчу або клею. Переконайтеся, що пляшка добре закріплена, щоб уникнути витоку води. У разі потреби можна використовувати герметичний клей або силіконовий ущільнювач для забезпечення надійного з'єднання.

З'єднайте інший кінець шланга до джерела води, наприклад, крану або системи автоматичного поливу. Переконайтеся, що з'єднання щільне і не протікає. Розташуйте спринклер у відповідному місці вашого саду або городу, щоб забезпечити рівномірний полив рослин.

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