Как сделать поливалку из пластиковой бутылки: лайфхак для огородников

Спринклеры и другие современные гаджеты для полива растений могут потребовать больших затрат. Но вы знали, что вы можете легко создать функциональный спринклер из обычной пластиковой бутылки? Благодаря этому самодельному решению, вы сможете поливать ваш сад или огород эффективно, экономя деньги.

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Используйте только пустые бутылки, которые можно найти в любом домашнем мусорнике, и несколько простых инструментов для создания устройства.

Для этого проекта вам понадобится пустая пластиковая бутылка, лучше всего объемом 1-2 литра, поскольку такие бутылки обычно имеют удобную форму. Также вам понадобится острый нож или сверло, вам ведь нужно будет сделать отверстия в бутылке. Наконец нужно иметь при себе скотч или клей для приклеивания бутылки к шлангу.

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Сделайте несколько небольших отверстий по бокам или дни бутылки. Это будут отверстия, через которые вода будет распыляться. Вы можете использовать острый нож или сверло, чтобы легко сделать эти отверстия. Их расположение и количество зависит от вашего желания и потребностей вашего сада.

Возьмите пластиковую бутылку с отверстиями и плотно приклейте ее к концу вашего шланга с помощью скотча или клея. Убедитесь, что бутылка хорошо закреплена во избежание утечки воды. При необходимости можно использовать герметичный клей или силиконовый уплотнитель для обеспечения надежного соединения.

Соедините другой конец шланга к источнику воды, например, к крану или системе автоматического полива. Убедитесь, что соединение плотно и не протекает. Разместите спринклер в соответствующем месте вашего сада или огорода, чтобы обеспечить равномерный полив растений.

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