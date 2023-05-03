Величезний айсберг у формі фалоса помітили мешканці канадського міста Ділдо (фото)

Мешканець Канади Кен Претті, який проживає у містечку Ділдо, сфотографував айсберг дивної форми. Він був схожим на чоловічий статевий орган.

У своєму Facebook Кен Претті повідомив, що помітив незвичайний крижаний "острів" в морі. Він знаходився на східному узбережжі острова Ньюфаундленд.

Коли він пролетів над ним на своєму дроні, Претті зрозумів, що крижана скульптура має явну схожість із характерною частиною чоловічого тіла.

Читайте також: У Стамбулі знайшли жіночі сандалії, яким 1500 років: вчені розшифрували дивний напис (фото)

"Якщо дивитись із землі, то це було не зовсім зрозуміло. Але як тільки я направив туди дрон, виявилося, що це нереально схоже на... ну, ви розумієте", – розповів він.

Фотограф каже, що деякі його підписники почали сумніватися у справжності знімків:"Люди не вірять, що воно справжнє. Вони думають, що це фотошоп і таке інше. Я можу сказати вам – айсберг справжній".

Знімки Претті викликали бурхливу реакцію у Facebook, користувачі якого почали вигадувати різні історії. Наприклад, вони припустили, що айсберг, ймовірно, скоро дрейфуватиме повз бухту Діка. А ще писали, що такий айсберг може слугувати джерелом льоду для "найміцнішого напою".

Західні ЗМІ пишуть, що через день після того, як Кен Претті сфотографував айсберг, його верхівка обрушилася і тепер він вже не схожий на фалос.

Раніше у Туреччині помітили хмару, схожу на жіночий статевий орган.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!