У Стамбулі знайшли жіночі сандалії, яким 1500 років: вчені розшифрували дивний напис (фото)

Археологи у Стамбулі серед низки стародавніх артефактів знайшли пару 1500-річних жіночих сандалів візантійської епохи, прикрашених посланням, написаним грецькою мовою. На них містився напис "Використовуйте на здоров'я, пані, носіть для краси та щастя".

Це взуття містилося серед 60 000 артефактів, які були виявлені у давній стамбульській гавані Елефтеріос (Гавань Елевферія) з 2004 року. Ці безцінні артефакти нині зберігаються в Археологічному музеї Стамбула, повідомляє Arkeonews.

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Зазначається, що сандалії були знайдені разом із низкою артефактів, але стали найпопулярнішою пам'яткою, що розміщена в музеї. Вчені вважають, що це взуття належало гречанці з Візантійської імперії.

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Видання повідомляє, що Візантійська імперія була продовженням Римської імперії в її східних провінціях в епоху пізньої античності та середньовіччя. Вона пережила роздроблення та падіння Західної Римської імперії в V столітті нашої ери й продовжувала існувати ще тисячу років, доки не впала, увійшовши до складу Османської імперії в 1453 році. Протягом більшої частини свого існування Імперія Ромєєв була наймогутнішою економічною, культурною та військовою силою в Європі.

Візантійці любили колір та візерунки та експортували тканину з багатим малюнком, особливо візантійський шовк, який ткали та вишивали для вищих класів або фарбували та друкували малюнком для нижчих класів. Жінки того часу носили різне взуття – сандалі, капці та невисокі чоботи.

Одяг візантійської доби був важливим маркером соціального статусу, і багаті люди часто прикрашали свій одяг дорогоцінним камінням, золотими нитками та вишивкою.

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