Куди зникла Monero і чому це важливо

У лютому 2024 року біржа Binance, одна з ключових платформ у світі криптовалют, видалила з лістингу Monero (XMR) — цифровий актив, відомий своєю повною анонімністю. Рішення ухвалено нібито в межах "перегляду відповідності стандартам", хоча за кулісами очевидний тиск з боку регуляторів. Раніше, ще наприкінці 2023 року, подібні дії зробила й біржа OKX, яка прибрала одразу кілька "приватних" монет, включно з Dash та ZCash. Це не просто внутрішні біржові зміни — це сигнал, що стосується всієї криптоспільноти.

Одразу після делістингу Monero стало помітно, як даркнет — тіньовий сегмент інтернету, де користувачі прагнуть максимальної конфіденційності — змінив свої звички. Chainalysis повідомляє про зростання обсягів біткоїн-транзакцій на таких майданчиках. Річ у тім, що попри кращу анонімність XMR, після його зникнення з великих бірж він став важкодоступним, особливо для нових користувачів. Біткоїн, хоч і відслідковується, виявився простішим у використанні, а отже — знову став "валютою за замовчуванням" у багатьох сферах.

Для тих, хто не має справ з даркнетом, ця новина все одно має значення. Вона чітко показує: навіть у світі блокчейну централізовані рішення можуть швидко змінити правила гри. Якщо кілька великих бірж виключають монету, вона втрачає ліквідність, зручність і перспективу широкого використання. Monero, попри свою технологічну досконалість, став менш доступним — і це змінює уявлення про стабільність криптовалют.

XMR досі працює. Його блокчейн не зупинився, спільнота не зникла. Але тепер це — інструмент не для всіх. Щоб ним скористатися, потрібно знати, де і як купити, мати досвід обходу централізованих платформ, використовувати децентралізовані сервіси або торгівлю через P2P. Тобто, замість монети "для кожного" він повернувся у свою нішу — для ентузіастів, які цінують не зручність, а принципи.

Це лише один приклад того, як політика та контроль здатні впливати на весь криптосектор. Якщо сьогодні видаляють Monero, завтра це може статися з будь-якою монетою, яка комусь стане "незручною". Для криптоентузіастів це ще один аргумент на користь розвитку незалежних екосистем, які не залежать від централізованих гравців. Бо без доступу — жодна технологія не має сенсу.

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