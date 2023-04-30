В Стамбуле обнаружили женские сандалии, которым 1500 лет: ученые расшифровали странную надпись (фото)

Археологи в Стамбуле среди ряда древних артефактов нашли пару 1500-летних женских сандалий византийской эпохи, украшенных посланием, написанным на греческом языке. На них содержалась надпись "Используйте для здоровья, дамы, носите для красоты и счастья".

Эта обувь содержалась среди 60 000 артефактов, обнаруженных в древней стамбульской гавани Элефтериос (Гавань Элевферия) с 2004 года. Эти бесценные артефакты ныне хранятся в Археологическом музее Стамбула, сообщает Arkeonews.

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Отмечается, что сандалии были найдены вместе с рядом артефактов, но стали самым популярным памятником, расположенным в музее. Ученые считают, что эта обувь принадлежала гречанке из Византийской империи.

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Издание сообщает, что Византийская империя была продолжением Римской империи в ее восточных провинциях в эпоху поздней античности и средневековья. Она пережила раздробление и падение Западной Римской империи в V веке нашей эры и продолжала существовать еще тысячу лет, пока не упала, войдя в Османскую империю в 1453 году. На протяжении большей части своего существования Империя Ромеев была мощнейшей экономической, культурной и военной силой в Европе.

Византийцы любили цвет и узоры и экспортировали ткань с богатым рисунком, особенно византийский шелк, который ткали и вышили для высших классов или рисовали и печатали рисунком для низших классов. Женщины того времени носили разную обувь – сандалии, тапочки и невысокие сапоги.

Одежда византийской эпохи была важным маркером социального статуса, и богатые люди часто украшали свою одежду драгоценными камнями, золотыми нитями и вышивкой.

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