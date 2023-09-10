Величезний пітон пробрався до супермаркету у Дніпрі й заліз у візок з продуктами (відео)

В одному із супермаркетів Дніпра на бульварі Слави у житловому масиві Перемога у візку для продуктів помітили велетенського пітона. Він згорнувся калачиком та лежав біля пляшок з пивом.

Відео з незвичайною "покупкою" опублікували відвідувачі супермаркету та виклали його у мережу.

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На кадрах можна помітити пітона, який у візку для продуктів згорнувся та лежить біля двох пластикових пляшок з пивом.

Зазначається, що, вочевидь, власник піона лишив його охороняти покупку, а сам пішов у справах.

Господар цього екзотичного домашнього улюбленця, який прихопив його з собою на прогулянку до магазину, очевидно, відійшов за іншими покупками.

Як повідомляє Телеграм-канал Дніпровська панорама, у житловому масиві Перемога часто зустрічають чоловіка з цим пітоном, який "виводить" його на прогулянку. Зокрема, очевидці бачили, як він купав свого улюбленця у фонтані та носить до скверу Прибережного.

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