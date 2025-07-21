Полювання на антикорупціонерів: СБУ провела масові обшуки в НАБУ по всій Україні

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора провели щонайменше 70 обшуків, які стосуються 15 працівників Національного антикорупційного бюро. Слідчі дії провели без ухвал суду.

Про це йдеться у повідомленнях пресслужб СБУ, ОГП на НАБУ. Раніше повідомлялося, що відбулася серія обшуків у детективів бюро у різних регіонах. Їм інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. Згодом у НАБУ інформацію підтвердили.

Позиція Служби безпеки та Офіс генпрокурора

СБУ після обшуків повідомила про затримання одного із керівників детективів НАБУ, а чинному нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Федору Христенку заочно оголосили про підозру в держзраді.

За матеріалами справи, керівник детективів НАБУ координував діяльність Бюро у Дніпропетровській та Запорізькій областях з Дніпра. При цьому, як вказують в СБУ, він має контакти з росіянами та допомагає своєму батьку-підприємцю, який має паспорт РФ, вести незаконну торгівлю з Росії, зокрема коноплі. Його ж мати знаходиться у Києві, але отримує пенсію у так званій "ДНР" і публікує проросійські коментарі в соцмережах.

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Також перевіряється інформація щодо контактів затриманого із російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.

За даними слідства, Федір Христенко був завербований ФСБ ще за президентства Януковича і виконував завдання російської розвідки під час Революції Гідності, зокрема — організовував "Антимайдан" через підконтрольних перевізників.

Христенко перебуває за кордоном, але, за даними СБУ, має тісні зв’язки з керівниками НАБУ. Серед них – Руслан Магамедрасулов та Олександр Скомаров. Останній претендував на посаду очільника БЕБ, і, за даними слідства, у разі його перемоги Ігор Коломойський розраховував на закриття справи проти себе. Це підтверджується перепискою олігарха з підлеглим.

Також задокументовано втечу за кордон Геннадія Боголюбова, якого супроводжували двоє детективів НАБУ –підлеглі Скомарова. Їхня участь була частиною операції, яку організував Христенко.

Під час обшуків у зв’язків Христенка СБУ виявила документи НАБУ, зокрема про негласне стеження та анкети кандидатів у детективи. Це свідчить про масштабні витоки інформації та ймовірну присутність агентури РФ у НАБУ. Досудове розслідування триває.

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Що кажуть в НАБУ

В Бюро розповідають, що відомо про щонайменше 70 обшуків у щонайменше 15 працівників НАБУ. За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал.

Підставами називають участь у ДТП або ймовірні зв’язки з РФ – випадки між собою не пов’язані. Паралельно СБУ ініціювала позапланову перевірку доступу працівників НАБУ до держтаємниці, що може поставити під загрозу слідчі дії НАБУ і САП. Також триває планова перевірка Держспецзв’язку.

Один з обшуків супроводжувався застосуванням сили до детектива, хоча опору він не чинив. Директор НАБУ перервав закордонне відрядження і повертається до України. Бюро розпочало внутрішню перевірку.

САП заявляє про перевірку СБУ, що може зірвати слідчі дії у справах топкорупції

САП повідомляє, що зранку Служба безпеки без офіційного попередження провела перевірку дотримання законодавства про держтаємницю. Співробітники СБУ отримали доступ до даних про всі оперативні та негласні заходи НАБУ і САП, зокрема й спецоперації.

Перевірка відбулася під час закордонного відрядження керівництва антикорупційних органів. У САП наголошують: дії СБУ можуть призвести до розкриття слідчої інформації. Прокуратура закликає СБУ дотримуватись закону, щоб уникнути зриву розслідувань.

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