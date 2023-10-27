Окупант 'побив світовий рекорд зі стрибків у довжину' завдяки роботі 33 бригади (відео)

На одному з напрямків фронту під час штурму російських окупантів БТР ворога наїхав на міну. Унаслідок вибуху з бойової машини вилетів один з окупантів.

Цей випадок потрапив на камеру безпілотника 33 Окремої механізованої бригади. Відео польоту окупанта опублікувало Оперативне командування "Захід".

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Зазначається, що російський солдат "встановив світовий рекорд зі стрибків в довжину".

"Вітаємо солдатіка з рекордом! У 1991-му році Майк Павелл встановив світовий рекорд зі стрибків в довжину — 8,95 метра. У 2023-му році російського ваньку знесло з БТР на 36,75 метра в довжину. Єдине питання: чи є проблемою, що йому допомогла міна", – пожартували у командуванні.

В ОК "Захід" попередили російських інтервентів, що "міни в нас не закінчаться ніколи. Політаєте всі".

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку воїни Сил Спеціальних операцій знищили російської техніки на 25 млн доларів. Упродовж тижня оператори одного з підрозділів ССО знайшли та ідентифікували важку техніку противника, і скоригували по ній вогонь артилерії. Було знищено БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", ТОС "Солнцепьок", РЛС "Зоопарк".

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