Окупанти можуть бити по житлових будинках: астрологиня назвала міста України, над якими нависла небезпека

Російські окупанти найближчим часом можуть влаштувати новий масований обстріл України, є ризик прильотів по житлових будинках. У зв'язку із цим ігнорувати повітряні тривоги не можна.

Про це заявила астрологиня Яна Тимощук. За її словами, загроза нависла над такими містами, як Мелітополь, Запоріжжя, Дніпро, Чернігів, Кривий Ріг, Житомир. Є ризик, що ворог цілеспрямовано битиме по житлових кварталах.

"Будуть якісь провокації на атомній станції у Запоріжжі. Карта "трьох мечів" – це мінімум три сильні "прильоти", можуть бути по житлових будинках. Якщо є можливість убезпечити свої сім'ї, потрібно про це подумати", - зазначила Тимощук.

За словами астрологині, важкі бої йтимуть за Сєвєродонецьк, Нову Каховку та Бахмут, також окупанти спробують влаштувати наступ на Харківщині.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.