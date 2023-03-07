Оккупанты могут бить по жилым домам: астролог назвала города Украины, над которыми нависла опасность

Российские оккупанты в ближайшее время могут устроить новый массированный обстрел Украины, есть риск прилетов по жилым домам. В связи с этим игнорировать воздушные тревоги нельзя.

Об этом заявила астролог Яна Тимощук. По ее словам, угроза нависла над такими городами, как Мелитополь, Запорожье, Днепр, Чернигов, Кривой Рог, Житомир. Есть риск, что враг будет целенаправленно бить по жилым кварталам.

"Будут какие-то провокации на атомной станции в Запорожье. Карта "трех мечей" – это минимум три сильных "прилета", могут быть по жилым домам. Если есть возможность обезопасить свои семьи, нужно об этом подумать", – отметила Тимощук.

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По словам астролога, тяжелые бои будут идти за Северодонецк, Новую Каховку и Бахмут, также оккупанты попытаются устроить наступление на Харьковщине.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.