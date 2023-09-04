Окупанти упродовж 3,5 годин атакували ударними дронами південь Одещини (фото)

4 вересня в Одеській області ворог атакував цивільні та інфраструктурні об'єкти використовуючи 17 дронів Shahed. Ці безпілотники пролетіли вздовж кордону Румунії, загрожуючи Одеській області та іншим регіонам України.

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Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ через свій Telegram-канал. Перші звіти про запуски дронів-камікадзе надійшли о 22:45 3 вересня. Зазначалося, що безпілотники стартували з Приморсько-Ахтарська, міста на узбережжі Азовського моря, розташованого за 600 кілометрів від Одеси.

Близько 2:00 Повітряні сили попередили про загрозу для жителів Одеської області. Через півтори години дрони долетіли до Приморського та рушили в напрямку Ізмаїльського та Кілійського районів.

Атака на західну частину Одеської області тривала декілька годин, про що свідчать повідомлення Повітряних сил. Орієнтовно о 4:00 повідомлялося, що дрони рухаються вздовж кордону з Румунією, наближаючись до Кілійського району.

Близько 5:00 місцеві жителі Ізмаїла отримали попередження про необхідність залишати безпеку та не припиняти заходи з повітряної оборони.

На жаль, об'єкти інфраструктури в Придунав'ї стали жертвами цієї атаки, зокрема склади та промислові цехи. Атака застосувала 17 дронів, часть з яких була збита силами ППО, а інші завдали шкоди цивільним інфраструктурним об'єктам. Щодо можливих постраждалих осіб не надходило повідомлень.

Олег Кіпер, голова Одеської обласної військово-цивільної адміністрації, підтвердив тривалість атаки та висловив підтримку військовим та рятувальникам, які працювали в надзвичайних обставинах.

Протягом ночі під загрозою ракетних ударів перебували три центральні області України: Черкаська, Кіровоградська, Вінницька. Пізніше до них приєдналася Херсонська область. На щастя, місцеві жителі не повідомляли про вибухи у цих регіонах.

Нагадаємо, бійці з CODE 9.2. за одну ніч розбомбили техніки росіян поблизу Бахмута на понад 5 млн доларів.

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