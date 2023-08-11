Окупанти завдали ракетного удару по цивільному об'єкту на Прикарпатті: загинула дитина

Сьогодні вранці на Прикарпатті було зафіксовано ракетний удар з боку противника, в результаті чого постраждали мирні жителі та був пошкоджений цивільний об'єкт.

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Про це у свому Телеграм-каналі повідомила начальник Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми.

Серед постраждалих був 8-річний хлопчик, який, на жаль, знаходився у критичному стані та був госпіталізований. Медичний персонал намагався зробити все можливе, але, на жаль, врятувати життя маленькому пацієнту не вдалося.

"Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!" – пише Світлана Онищук

Нагадаємо, 10 серпня російські військові обстріляли 23 населених пункти Запорізької області. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, 21 — дістала поранення. 9 серпня росіяни завдали удару по житловому кварталу у Запоріжжі. Тоді троє людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення, рф використала ракету Х-35.

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