Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу: частково зруйновано адмінбудівлю, є поранені (фото)

21 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, унаслідок чого постраждали щонайменше 15 людей.

Про це повыдомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"На цей момент відомо про двох постраждалих: 32-річного чоловіка та 24-річну жінку. Обоє перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості".

Внаслідок удару частково зруйновано адміністративну будівлю, пошкоджено дві двоповерхові житлові будівлі. Інформація уточнюється.

Станом на 11:39 кількість постраждалих зросла до 15.

Серед постраждалих є двоє підлітків: 17-річний хлопець госпіталізований, а 16-річному юнаку допомогу надали на місці. Загалом у лікарні перебувають дев’ятеро людей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!