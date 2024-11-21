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Війна в Україні

Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу: частково зруйновано адмінбудівлю, є поранені (фото)

Ціхоцька Марія

Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу: частково зруйновано адмінбудівлю, є поранені (фото)
Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу

21 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, унаслідок чого постраждали щонайменше 15 людей.

Про це повыдомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"На цей момент відомо про двох постраждалих: 32-річного чоловіка та 24-річну жінку. Обоє перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості".

Внаслідок удару частково зруйновано адміністративну будівлю, пошкоджено дві двоповерхові житлові будівлі. Інформація уточнюється.

Станом на 11:39 кількість постраждалих зросла до 15.

Серед постраждалих є двоє підлітків: 17-річний хлопець госпіталізований, а 16-річному юнаку допомогу надали на місці. Загалом у лікарні перебувають дев’ятеро людей.

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Війна в Україні