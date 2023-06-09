Окупанти обстріляли лікарню у Гуляйполі: загинули щонайменше дві людини (фото)

Російські окупанти обстріляли лікарню в місті Гуляйполе Запорізької області. Удар стався у п'ятницю, 9 червня.

Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед загиблих працівники медичного закладу: молодша медсестра та сантехнік. Ще двоє осіб дістали поранення, деталей щодо їхнього стану не розкривають.

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У російському міноборони вже цинічно підтвердили удар по Гуляйполю. Окупанти заявили, що влучили у "військовий об'єкт".

На фото можна побачити пошкоджену від вибухів будівлю.

За даними Запорізької ОВА минулої доби росіяни здійснили 97 обстрілів по 21 населеному пункту регіону, зокрема авіаційні по Гуляйполю й Полтавці. Також били з артилерії та РСЗВ.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 8 червня завдали ракетного удару по Уманському району на Черкащині.

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