Окупанти втратили три одиниці техніки на мінному полі: вибухове відео

Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, для цього виконується мінування.

Завдяки грамотній роботі інженерно-саперних підрозділів 77-ї окремої аеромобільної бригади противник втратив щонайменше три одиниці техніки на одному мінному полі. Про це повідомили на каналі СтратКом у Telegram.

"Цікаво, що техніка їхала, як видно, нібито "розмінованою" окупантами стежкою. Але щось пішло не так…⁩" – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як військова техніка окупантів рухається замінованим полем. На наступних кадрах видно потужні вибухи.

Точний час та місце знищення військової техніки окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

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