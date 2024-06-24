Вперше у світі: завдяки дистанційному мінуванню СБУ підбила як мінімум чотири кораблі рф

Американське видання The Wall Street Journal оприлюднило нові деталі унікальних спецоперацій Служби безпеки України (СБУ), які призвели до ураження чотирьох російських військових кораблів.

За даними журналістів, морські дрони СБУ Sea Baby завдяки дистанційному мінуванню заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову, що дозволило вразити ворожі судна.

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У матеріалі йдеться, що після перших атак морських дронів російські війська побудували додаткові загородження на вході до порту в окупованому Севастополі. Це значно ускладнило подальше застосування безпілотників. У відповідь команда голови СБУ Василя Малюка придумала нову тактику — закладання морських мін. Ці так звані донні міни, виготовлені з пластику і вагою близько 180 кг, важко виявити, оскільки вони занурюються в мул під мілководдям.

Протягом півтора місяця команда СБУ відстежувала маршрути російських військових кораблів і цивільного транспорту. 14 вересня ракетний корвет "Самум" підірвався на одній із встановлених мін, що призвело до серйозних пошкоджень корабля, який досі знаходиться на ремонті.

Під час наступних рейсів дрони Sea Baby подолали понад 3000 миль і заклали ще близько 15 мін. Під час одного з цих рейсів дрон був виявлений трьома патрульними катерами класу "Раптор" і відкрив вогонь із гранатомета, вразивши вороже судно. 11 жовтня великий патрульний катер "Павел Державін" пробив собі борт під час входу в Севастопольську бухту, а під час виходу з порту натрапив на міну. Великий буксир, який прибув на порятунок, також натрапив на міну і потребував буксирування назад до порту.

За словами журналістів, це перший у світі успішний приклад дистанційного мінування, здійсненого морськими дронами. Загалом під керівництвом Василя Малюка СБУ вдалося уразити 11 російських військових кораблів та Кримський міст, який окупанти досі не можуть використовувати повноцінно.

Нагадаємо, вперше Кримський міст було атаковано у жовтні 2022 року. Тоді на залізничній гілці мосту виникла сильна пожежа.

Повторна атака на міст сталася 17 липня. Ушкоджене дорожнє полотно. ЗМІ припускають, що за атакою стоять Військово-Морські Сили ЗСУ та СБУ.

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