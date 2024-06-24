Впервые в мире: благодаря дистанционному минированию СБУ подвела как минимум четыре корабля рф

Американское издание The Wall Street Journal обнародовало новые детали уникальных спецопераций Службы безопасности Украины (СБУ), приведших к поражению четырех российских военных кораблей.

По данным журналистов, морские дроны СБУ Sea Baby благодаря дистанционному минированию заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова, что позволило поразить вражеские суда.

Вас также заинтересует: Глава СБУ поделился видео атаки экспериментального беспилотника Sea Baby по Крымскому мосту

В материале говорится, что после первых атак морских дронов русские войска построили дополнительные заграждения на входе в порт в оккупированном Севастополе. Это значительно усложнило дальнейшее применение беспилотников. В ответ команда главы СБУ Василия Малюка придумала новую тактику – закладывание морских мин. Эти так называемые донные мины, изготовленные из пластика и весом около 180 кг, трудно обнаружить, поскольку они погружаются в ил под мелководием.

В течение полутора месяцев СБУ отслеживала маршруты российских военных кораблей и гражданского транспорта. 14 сентября ракетный корвет "Самум" подорвался на одной из установленных мин, что привело к серьезным повреждениям корабля, который до сих пор находится на ремонте.

В ходе следующих рейсов дроны Sea Baby преодолели более 3000 миль и заложили еще около 15 мин. Во время одного из этих рейсов дрон был обнаружен тремя патрульными катерами класса "Раптор" и открыл огонь из гранатомета, поразив вражеское судно. 11 октября большой патрульный катер "Павел Державин" пробил себе борт при входе в Севастопольскую бухту, а при выходе из порта наткнулся на мину. Прибывший на спасение большой буксир также наткнулся на мину и нуждался в буксировке обратно в порт.

По словам журналистов, это первый в мире успешный пример дистанционного минирования, совершенного морскими дронами. В общей сложности под руководством Василия Малюка СБУ удалось поразить 11 российских военных кораблей и Крымский мост, который оккупанты до сих пор не могут использовать полноценно.

Напомним, впервые Крымский мост был атакован в октябре 2022 года. Тогда на железнодорожной ветке моста возник сильный пожар.

Повторная атака на мост произошла 17 июля. Поврежден дорожный холст. СМИ предполагают, что за атакой стоят Военно-Морские Силы ВСУ и СБУ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!