окупанти скинули 7 авіаційних бомб на Сумський район: троє людей загинули, четверо поранені (фото)

російські бойовики атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами (КАБ). Унаслідок терору окупантів троє людей загинули, четверо отримали поранення.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що свій терористичний акт проти мирного населення російська федерація здійснила за допомогою авіації о 13 годині 45 хвилин.

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"Ворожі літаки скинули 7 керованих авіаційних бомб у Сумському районі. Унаслідок влучання зруйновані житлові будинки, майстерня однієї з агрофірм", – зауважили в Сумській ОВА.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки росіян троє людей загинули, а четверо отримали поранення.

"Розбір завалів продовжується. На місці працюють всі необхідні служби", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти вбили двомісячне немовля у Золочеві на Харківщині під час російського удару по готелю.

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