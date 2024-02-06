Окупанти вбили двомісячне немовля у Золочеві на Харківщині під час російського удару по готелю (фото)

У Харківській області в селищі Золочів російська окупаційна армія вдарила ракетою С-300 по будівлі триповерхового готелю. Окупанти завдали удару приблизно о 2:30 6 лютого.

Відео дня

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов, унаслідок удару загинув двомісячний хлопчик. Поранено трьох жінок.

"Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. Загинув двомісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи", – написав Синєгубов у соцмережах.

За його інформацією, унаслідок удару пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адміністративні приміщення та щонайменше 5 цивільних авто.

Матір загиблого немовля під час ракетного удару по Золочеву також постраждала, вона у тяжкому стані в лікарні — жінка отримала вибухову травму, уламкове поранення, поранення голови та стегна. Про це повідомила речниця Харківської ОВА Олена Шаповал.

Нагадаємо, днями російські диверсанти вдерлися на Сумщину. Бійцям тероборони вдалося першими атакувати ворога та знешкодити його.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!