Оккупанты убили двухмесячного младенца в Золочеве на Харьковщине во время российского удара по гостинице (фото)

В Харьковской области в поселке Золочев российская оккупационная армия ударила ракетой С-300 по зданию трехэтажной гостиницы. Оккупанты нанесли удар примерно в 2:30 6 февраля.

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Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в результате удара погиб двухмесячный мальчик. Ранены три женщины.

"Около 2:30 в Золочеве Богодуховского района в результате двух ударов оккупантов ракетами С-300 разрушена трехэтажная гостиница. Погиб двухмесячный мальчик. Получили ранения три женщины, госпитализированные в медицинское учреждение", — написал Синегубов в соцсетях.

По его информации, в результате удара повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), 2 административных помещения и по меньшей мере 5 гражданских автомобилей.

Мать погибшего младенца во время ракетного удара по Золочеву также пострадала, она в тяжелом состоянии в больнице - женщина получила взрывную травму, обломочное ранение, ранение головы и бедра. Об этом сообщила спикер Харьковской ОВА Елена Шаповал.

Напомним, на днях российские диверсанты ворвались в Сумскую область. Бойцам терробороны удалось первыми атаковать врага и обезвредить его.

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