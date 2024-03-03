Окупанти скинули авіабомбу на Курахове: понад 10 поранених, зруйновано більш як 15 багатоповерхівок (фото та відео)

Російські бойовики скинули авіабомбу на місто Курахове Донецької області. Станом на 16:00 відомо про 16 поранених, двоє з яких у важкому стані.

Як повідомив Вадим Філашкін, голова Донецької облдержадміністрації та начальник обласної військової адміністрації, Курахове потрапило під вогонь по обіді 3 березня.

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"Ворог поцілив у самий центр міста, пошкодивши щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу", – написав він у Телеграм-каналі.

Філашкін зазначив, що усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу.

На місці інциденту працюють представники місцевої влади, поліції й рятувальники.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня окупанти вгатили по Одесі й влучили у багатоповерхівку. Унаслідок удару загинули восьмеро людей, серед яких двоє маленьких дітей.

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