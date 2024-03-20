російські окупанти вчергове вдарили по Харкову: є влучання в житловий будинок і типографію, троє людей загинули, 5 — поранені (фото)

російські бойовики вдень 20 березня вдарили ракетою по одному з районів міста Харків. На місці прильоту сталося руйнування та виникла пожежа.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА, повідомив: "Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби".

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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Харкову після ракетного обстрілу є постраждалі. "Їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. На місці "прильоту" дуже велика пожежа. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", – додав мер міста.

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" повідомив: "Ракета ра**стів влучила у будівлю в Холодногірському районі міста".

За даними начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, наразі відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених внаслідок обстрілу Харкова.

"Близько першої години дня ворог обстріляв місто - пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія та цех з виробництва меблів та фарбування. Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі", – додав він.

Нагадаємо, росіяни 15 березня атакували балістичними ракетами Одесу. Унаслідок теракту загинули понад 20 людей, 70 отримали поранення.

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