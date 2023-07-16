Окупанти вдруге за добу обстріляли Харків ракетами С-300, є постраждалі (відео)

Увечері 16 липня російські бойовики атакували Харків ракетами С-300. Унаслідок обстрілу постраждали семеро людей.

Про це повідомив очільник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов. За його словами, під ударом ворога опинився Основ’янський район Харкова.

"За попередніми даними, є 4 постраждалих. На місці влучання виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків", – повідомив він.

Міський голова Ігор Терехов заявив про "прильоти" у центральній частині міста.

"Один у Шевченківському районі Харкова - без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає. Щодо решти ракетних ударів - працівники ДСНС обстежують території. З високою долею ймовірності можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300", – додав він.

Терехов додав, що "постраждалих на цей час семеро. Є непідтверджена інформація про одного загиблого".

Нагадаємо, зранку 16 лютого очільник Харківської області Синєгубов повідомив, що росіяни випустили по Харкову чотири ракети С-300.

Дві ракети вибухнули у повітрі, дві інші влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району Харкова.

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