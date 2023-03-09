Окупанти випустили по Україні 81 ракету різних видів і 8 дронів, збито 36 крилатих
Цієї ночі ворог здійснив масований ракетний удар на критичну інфраструктуру України. Обстріл було здійснено за допомогою 81 ракет різного типу і базування.
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Здійснив 81 пуск ракет різного базування:
- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
- 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
Також здійснено 8 пусків ударних БПЛА "Shahed-136/131".
Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 безпілотники "Shahed-136/131".
Завдяки успішній протидії, 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та X-59 не досягли своїх цілей.
Нагадаємо, зранку 9 березня в Україні пролунала масштабна повітряна тривога, після якої в різних областях чули вибухи.
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