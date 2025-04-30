Близько 600 солдатів КНДР загинули на війні проти України - розвідка Південної Кореї

Близько 600 північнокорейських громадян загинули, беручи участь у війні Росії проти України, зокрема в бойових діях у Курській області РФ. Про це повідомив депутат парламенту Південної Кореї Лі Сон Квон, посилаючись на дані національної розвідки.

Зі щонайменше 15 тисяч військовослужбовців КНДР, які були направлені до Росії, загинуло приблизно 600. Загальні втрати північнокорейських військ оцінюються у понад 4700 осіб. Про це пише Reuters.

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Як уточнив Лі Сон Квон, близько 2000 солдатів із цієї групи повернулися до Північної Кореї з початку року. Наразі їх утримують у режимі ізоляції в Пхеньяні та інших регіонах країни. За його словами, тіла загиблих були кремовані на території Росії, після чого їх прах повернули до КНДР.

За оцінками південнокорейської розвідки, Північна Корея відправила свої війська до Росії у два етапи. Також зафіксовано покращення їхніх бойових навичок.

Нагадаємо, раніше Венс назвав заяву Зеленського про проросійську позицію Трампа "абсурдною".

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