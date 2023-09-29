Вона обертається!: Вчені протягом 22 років спостерігали за чорною дірою, щоб розкрити її секрети (фото)

Для отримання першого зображення чорної діри вченим довелося побудувати телескоп розміром із Землю, об'єднавши дані з обсерваторій по всьому світу. Коли нечітке сяюче зображення було опубліковано в 2019 році, усі великі газети висвітлили цю подію.

Тепер той самий величезний об'єкт, який знаходиться в центрі галактики Мессьє 87, розкриває ще більше своїх секретів. Аналіз 22-річних спостережень за ядром М87 підтвердив обертання чорної діри. Про це пише Sciense Alert.

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"Після успішного отримання зображення чорної діри в цій галактиці за допомогою телескопа "Event Horizon Telescope", питання щодо обертання цієї чорної діри стало головним для вчених", – каже астрофізик і співавтор Казухіро Хада з Національної астрономічної обсерваторії Японії.

Вчені використали глобальну мережу з понад 20 телескопів для аналізу 170 спостережень М87, здійснених протягом періоду з 2000 по 2022 рік.

Вони не могли спостерігати нічого всередині горизонту подій чорної діри через те, що гравітаційне тяжіння чорних дір настільки сильне, що вони здатні ув'язнювати навіть світло. Але вони змогли відстежити вражаючий струмінь чорної діри, який охоплює 4900 світлових років в поперечнику та рухається майже в п'ять разів швидше за швидкість світла через оптичну ілюзію, відому як надсвітловий рух.

Хоча наразі не повністю з'ясовано, як утворюються ці потужні струмені, вважається, що випромінювання та частинки спрямовуються вздовж ліній магнітного поля чорної діри.

Дослідники виявили, що чорна діра в центрі М87 повільно змінює нахил свого струменя приблизно на 10 градусів, а потім повертається в початкове положення. Цей цикл триває приблизно 11 років.

Чорні діри, які обертаються, спотворюють простір-час навколо себе, створюючи явище, відоме як перетягування кадру, що змушує акреційний диск і струмінь перекидатися в сторони.

"Оскільки різниця між чорною дірою і диском відносно невелика, а період прецесії становить близько 11 років, накопичення високороздільних даних, які відстежують структуру М87 протягом двох десятиліть, і ретельний аналіз є ключовими для досягнення цього результату", – каже астрофізик і співавтор Цуй Юйчжу.

Мессьє 87 представляє особливий інтерес, оскільки вона розташована від нас лише в 54 мільйони світлових років, що набагато ближче, ніж більшість інших галактик. Ця галактика завжди викликала захоплення спостерігачів протягом століть. Вперше Мессьє 87 була помічена у 1781 році астрономом Шарлем Мессьє, коли він спрямував свій телескоп на галактику в сузір'ї Діви. Тепер вона навіть носить ім'я вченого — Мессьє 87 або М87.

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