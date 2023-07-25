Небезпечно для обох: чому не варто телефон класти біля увімкненого ноутбука

Чи хоча б раз ви залишали мобільний телефон біля увімкненого ноутбука? Якщо відповідь "так", то радимо перестати так робити.

Така звичка може бути небезпечною для обох гаджетів, і на це є декілька причин.

Читайте також: Як знайти та заблокувати вкрадений смартфон на Android: інструкція

1. З'являються перешкоди перед вхідним дзвінком.

Це відбувається через те, що мобільний телефон є приймачем-передавачем, який своєю чергою взаємодіє з базовими станціями. Зокрема, телефон відстежує станційний сигнал та час від часу випромінює потужний сигнал зі станції. Тоді як ноутбук має антени, Wi-Fi та Bluetooth, проте їхня потужність менша.

У результаті відбувається детектування електричних коливань сигналів, коли смартфон лежить біля увімкненого ноутбука. Тому можуть виникнути перешкоди за декілька секунд до вхідного виклику.

Читайте також: Названо 6 корисних лайфхаків для смартфона, які мало хто використовує

2. Втрачає швидше заряд.

Мобільний телефон від ноутбука потрібно тримати на відстані щонайменше одного метра. Адже в іншому випадку, гаджет може швидше розряджатися.

3. Некоректна робота ноутбука.

Не лише ноутбук може нашкодити мобільному телефону, але й навпаки. Телефон дає додатковий електромагнітний вплив на ноутбук, в результаті відбувається більше поглинання енергії, а це може призвести до перешкод та некоректного функціонування пристрою.

Нагадаємо, однією з найпоширеніших проблем серед користувачів – є споживання великої кількості заряду батареї. Проте ми зібрали для вас поради, які допоможуть збільшити час роботи батареї вашого телефону.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!