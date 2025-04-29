Шахрайська схема: як аферисти крадуть дані українців під виглядом перерахунку пенсій

Зловмисники поширюють неправдиву інформацію про нібито нові правила нарахування пенсій та представляються працівниками Пенсійного фонду України (ПФУ). Насправді ПФУ не збирає особисту інформацію через месенджери або сторонні вебсайти та не надсилає громадянам анкети.

Як інформує Brama, аферисти маскуються під співробітників Пенсійного фонду й пропонують українцям заповнити "офіційні анкети" на підроблених інтернет-ресурсах. Шахраї активно використовують популярні соцмережі та месенджери для розповсюдження оголошень із гучними або тривожними заголовками про нові умови виплат чи їхню індексацію.

У таких повідомленнях розміщують посилання на фальшиві сайти, які зовні дуже схожі на справжні державні портали. Далі схема виглядає так:

людям пропонують якомога швидше заповнити анкету для "отримання підвищеної пенсії" або "підтвердження права на виплати";

користувачі, довіряючи знайомому вигляду сайту або переконливим обіцянкам, вводять особисті дані: ПІБ, серію й номер паспорта, ідентифікаційний код, а також реквізити банківських карток;

отримана інформація одразу опиняється в руках шахраїв і може бути використана для здійснення фінансових махінацій або викрадення коштів із банківських рахунків.

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Особливу небезпеку становить те, що шахраї переважно націлюються на літніх людей, які можуть недостатньо орієнтуватися у питаннях кібербезпеки. Кіберполіція підкреслює: усі повідомлення про потребу заповнювати анкети для перерахунку чи збільшення пенсії є фальшивими.

Ці звернення не мають жодного зв'язку з Пенсійним фондом України. Справжній ПФУ не надсилає анкет через месенджери та не запитує персональні дані через сторонні платформи.

В Україні процеси на кшталт індексації пенсій відбуваються автоматично на основі наявної інформації в базах Пенсійного фонду. Тому громадянам не потрібно надсилати жодних додаткових звернень або заповнювати анкети. Щоб убезпечити себе від шахраїв, важливо дотримуватися базових правил цифрової безпеки:

довіряйте тільки офіційним джерелам – актуальна інформація щодо пенсійних змін розміщується на сайті ПФУ або його офіційних сторінках;

уважно перевіряйте посилання – справжні сайти державних органів мають домен gov.ua, тоді як шахрайські сайти можуть бути дуже схожими, але відрізнятися деталями в адресі;

уникайте переходів за сумнівними посиланнями – навіть якщо їх надсилають знайомі, адже їхні акаунти могли бути зламані;

ніколи не вводьте особисті або банківські дані на сторонніх ресурсах – ПФУ не збирає таку інформацію через анкети в месенджерах;

розповідайте про загрози рідним і знайомим, особливо людям літнього віку, які часто стають мішенню шахраїв.

Варто пам'ятати:

офіційна інформація щодо пенсійних виплат не надходить через приватні повідомлення в соціальних мережах або месенджерах;

усі зміни, індексації чи перерахунки пенсій здійснюються автоматично, без необхідності звернень або заповнення анкет;

у разі сумнівів щодо достовірності повідомлень варто перевірити інформацію на офіційних сайтах або звернутися на гарячу лінію Пенсійного фонду України.

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