Оптимально засвояться та покращать сон: які вітаміни краще приймати ввечері

Медики поділилися порадами щодо вживання вітамінів увечері, наголошуючи на тому, що не всі мікронутрієнти ефективно засвоюються, коли їх приймати вранці. За даними Ukr.Media, деякі вітаміни та мінерали корисніше пити ввечері.

Лікарі рекомендують приймати ввечері вітамін D (особливо добре взаємодіє з мелатоніном, гормоном, що регулює ритми сну і бадьорості), B12 (важливий для вироблення мелатоніну та серотоніну, які впливають на релаксацію і сон).

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Щодо мінералів –магній (який сприяє розслабленню і покращенню сну, регулюючи мелатонін) і кальцій (котрий покращує роботу нервової системи і м'язів) корисніше приймати ввечері.

Найкраще вживати ці вітаміни та мінерали приблизно за 30 хвилин до сну, оскільки вони сприяють розслабленню і покращують якість сну. Включивши ці мікронутрієнти до щоденного вечірнього режиму, ви зможете підтримувати своє здоров'я та покращити самопочуття, зауважили лікарі.

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