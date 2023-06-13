Орхідея стала липкою: причини та методи боротьби з хворобою

Поява липких крапель на орхідеї свідчить про проблеми: шкідників, завелику кількість вологи, а також про спроби квітки залучити до себе комах-запилювачів. Детальніше розглянемо кожну з причин та методи вирішення проблеми появи липкості на квітці.

Причини появи

Шкідники. Найчастіше орхідею атакує попелиця, щитівка та кліщі. Вони залишають на квітці солодкий нектар та дуже небезпечні для неї, тому варто одразу ж боротися з проблемою.

Позаквітковий нектар. За допомогою солодких крапель орхідея намагається залучити до себе комах-запилювачів.

Гутація – самостійне виділення рослиною рідини. Свідчить про надмірний полив.

Методи боротьби

Щоб позбутися липких плям варто змінити умови догляду за орхідеєю:

Освітлення. В залежності від сорту, орхідея вимагає свого світлового режиму. Тому регулюйте його, орієнтуючись на потреби того чи іншого виду.

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Температура. В кожного сорту є свої температурні вимоги. Найлегше доглядати за сортами, які вимагають помірного температурного режиму від +16 до +28 градусів.

Полив. Одна з найважливіших складових вирощування орхідеї. Якщо її кількість перевищує норму, квітка почне виділяти зайву вологу.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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