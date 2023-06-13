Орхидея стала липкой: причины и методы борьбы с болезнью

Появление липких капель на орхидее свидетельствует о проблемах: вредителях, обилии влаги, а также о попытках цветка привлечь к себе насекомых-опылителей. Детальнее рассмотрим каждую из причин и методы решения проблемы появления липкости на цветке.

Причины появления

Вредители. Чаще всего орхидею атакует тля, щитовка и клещи. Они оставляют на цветке сладкий нектар и очень опасны для него, поэтому следует сразу бороться с проблемой.

Внецветочный нектар. С помощью сладких капель орхидея пытается привлечь к себе насекомых-опылителей.

Гутация – самостоятельное выделение растением жидкости. Свидетельствует о чрезмерном поливе.

Методы борьбы

Чтобы избавиться от липких пятен следует изменить условия ухода за орхидеей:

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Освещение. В зависимости от сорта, орхидея требует своего светового режима. Поэтому регулируйте его, ориентируясь на нужды того или иного вида.

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Температура. У каждого сорта есть свои температурные требования. Легче всего ухаживать за сортами, требующими умеренного температурного режима от +16 до +28 градусов.

Полив. Одна из важнейших составляющих выращивания орхидеи. Если его количество превышает норму, цветок начнет выделять излишнюю влагу.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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