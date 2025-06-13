'Ощадбанк' стягує по 100 грн щомісяця: за що у клієнтів можуть зніматися кошти з рахунку

У державному банку "Ощадбанк" пояснили, в яких випадках може бути стягнуто комісію за неактивність рахунку. Згідно з чинними тарифами, установа має право утримувати 100 гривень, а за умови недостатньої суми – списує наявний залишок.

Цю інформацію оприлюднили на офіційній сторінці банку в соціальній мережі Facebook, повідомляє сайт "Новини.LIVE". Так, один із клієнтів банку звернувся з питанням, повідомивши, що отримав від банку сповіщення про списання 100 грн за "обслуговування неактивного рахунку" відповідно до банківських правил.

"Прийшло повідомлення про зняття коштів за неактивний рахунок. Я не розумію, який ще неактивний рахунок в мене є? За додатком в мене один рахунок карти. Бот не працює. Можна дізнатись, що це за списання", — зазначається у зверненні.

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Тарифи "Ощадбанку" у 2025 році

За словами представника банку, згідно з внутрішніми нормами, передбачена комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку.

Відповідно до тарифів банку, якщо протягом року по картковому рахунку не було жодних активних операцій, щомісяця списується сума в розмірі 100 грн. Зокрема, відсутні були такі дії:

зняття коштів;

розрахунку в торгових мережах;

онлайн-оплати в мережі Інтернет;

поповнення мобільного телефону;

Разом з тим, якщо на рахунку недостатньо коштів для повного списання, банк зніме лише наявний залишок, при цьому баланс не стане від’ємним.

"Для уникнення подібних списань ми рекомендуємо хоча б раз в рік провести будь-яку активну операцію по карті", — пояснили у "Ощадбанку".

Крім того, у банку рекомендують для уточнення інформації щодо картки звертатися до контакт-центру за телефоном 0800 21 08 00. Оператор допоможе перевірити, чи справді відбулося відповідне списання.

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