Зупинили ворожий штурм: бійці 79 ОДШБ на Донеччині 'задвохсотили' танк разом з екіпажем

У Донецькій області поблизу Новомихайлівки Донецької області бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади зупинили наступ ворожих сил. Окупанти знову зазнають втрат на "пристріляній" ділянці біля Новомихайлівки

Цей "шлях смерті", ідеально пристріляний українськими воїнами, став справжньою пасткою для військ Путіна, які вперто продовжують наступати на ті самі граблі, зазнаючи безглуздих втрат в штурмах з одним відомим кінцем.

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Черговим прикладом самогубних дій окупантів став випадок з російським танком, який виїхав для підтримки штурму українських позицій. Проте, завдяки вмілим діям українських захисників, танк був зупинений та спалено дроном-камікадзе. Екіпаж ворожої машини не мав жодних шансів на порятунок і назавжди залишився лежати на полі бою.

Відео цього епізоду бою оприлюднила 79-а окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ:

Це чергове підтвердження того, що українські захисники не лише мужньо обороняють свою землю, але й майстерно використовують сучасні методи ведення бою, завдаючи окупантам значних втрат.

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

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