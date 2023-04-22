Обережно, бавовна: як правильно прати різні види тканин

Знання про те, як правильно прати різні види тканин, є важливим елементом забезпечення максимального терміну "життя" вашого одягу та текстилю. Різні тканини вимагають різного догляду, тому дотримання певних правил під час прання може забезпечити не тільки збереження якості тканини, але й зменшення зносу та витрат на одяг.

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Окрім правил для кожного виду тканини, є кілька загальних порад, які можуть забезпечити догляд за вашим одягом та текстилем. Не рекомендується перевантажувати пральну машину, оскільки це може призвести до нерівномірного прання речей та пошкодження тканини. Також важливо відсортувати речі за кольором та типом тканини, щоб уникнути фарбування одягу в небажаний відтінок.

Бавовна є однією з найбільш поширених тканин. Вона є м'якою та приємною на дотик, а також є досить міцною. Для прання бавовняних речей рекомендується використовувати машинне прання при температурі від 30 до 60 градусів за Цельсієм з використанням звичайних мийних засобів. Не рекомендується використовувати гарячу воду або хімічні засоби для видалення плям. При відбілюванні бавовняних речей краще використовувати природний білий оцет;

Льон є однією з найбільш екологічно чистих тканин. Він є міцним та має приємний відчуття на шкірі. Пральні інструкції для льняних речей схожі на ті, що рекомендуються для бавовни. Відмінністю є те, що для видалення плям з льняних тканин можна використовувати розчини перекису водню;

є однією з найбільш екологічно чистих тканин. Він є міцним та має приємний відчуття на шкірі. Пральні інструкції для льняних речей схожі на ті, що рекомендуються для бавовни. Відмінністю є те, що для видалення плям з льняних тканин можна використовувати розчини перекису водню; Шовк є надзвичайно ніжним та приємним на дотик. Пральні інструкції для шовку вимагають більшого уваги та догляду. Шовкові речі рекомендується прати вручну в холодній воді з використанням спеціальних м'яких мийних засобів для шовку. Важливо уникнути віджимання та сушіння в пральній машині, оскільки це може пошкодити тканину. Шовкові речі краще прасувати з низьким температурним режимом та безпосередньо на залізі;

Шерсть є теплою та м'якою тканиною, яка може втратити свою форму та стати зморшкуватою, якщо її неправильно прати. Для прання шерстяних речей краще використовувати прохолодну воду з м'яким мийним засобом. Не слід віджимати та сушити шерсть в пральній машині. Краще витиснути надлишкову вологу з речей за допомогою рушника та розтягнути їх на плоскій поверхні для сушіння. Шерстяні речі краще прасувати на низькій температурі;

є теплою та м'якою тканиною, яка може втратити свою форму та стати зморшкуватою, якщо її неправильно прати. Для прання шерстяних речей краще використовувати прохолодну воду з м'яким мийним засобом. Не слід віджимати та сушити шерсть в пральній машині. Краще витиснути надлишкову вологу з речей за допомогою рушника та розтягнути їх на плоскій поверхні для сушіння. Шерстяні речі краще прасувати на низькій температурі; Синтетичні тканини, такі як поліестер, поліамід та акрил, зазвичай мають міцність та стійкість до зносу. Ці тканини можна прати в машині при температурі від 30 до 60 градусів за Цельсієм. Однак, не рекомендується використовувати гарячу воду або хімічні засоби для видалення плям. Синтетичні речі краще прасувати на низькій температурі або не прасувати взагалі.

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