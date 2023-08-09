Освіжаюча сангрія з нектаринами та малиною: як приготувати за 15 хвилин

Літо – час, коли ми прагнемо знайти ідеальний спосіб охолодитися та насолодитися яскравими смаками сезонних фруктів. Саме тому створення свіжого та апетитного напою стає актуальною темою.

У Shuba поділилися рецептом освіжаючої фруктової сангрії, яка точно стане гідним гостем на вашій вечірці або просто буде ідеальним супутником під час спекотної погоди.

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Ця рецептурна ідея викличе апетитні емоції та приємні враження, допоможе знайти відповідь на жагучу спрагу та створить атмосферу свята у будь-який час. Насолоджуйтесь натуральними смаками та відчуйте дзен у приготуванні цієї чудової сангрії.

Основними героями цього напою є нектарини, малина та апельсиновий лікер, які додають йому неперевершеності та унікального смаку. Цей рецепт є легким у виконанні та дозволить вам насолоджуватися кожним ковтком.

Інгредієнти:

3 нектарини.

200 г малини.

750 мл рожевого вина.

1 апельсин.

1 ст. л. цукру.

50 мл апельсинового лікеру.

300 мл газованої води.

5 г м'яти.

Приготування:

Вичавіть сік з апельсина та наріжте фрукти. У великій місткості змішайте нарізані нектарини, малину, апельсиновий сік, рожеве вино, цукор та апельсиновий лікер. Поставте місткість у холодильник на приблизно 1 годину або доки напій не охолоне. Перед подачею додайте газовану воду та прикрасьте листям м'яти.

Смачного!

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептом лимонаду "7 літрів з 1 апельсина", він дуже простий у приготуванні.

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