Від +3 до 10 градусів морозу: прогноз погоди від Наталки Діденко на 11 та 12 січня

У четвер, 11 січня, в Україні прогнозується короткочасне потепління, хоча в західних регіонах уночі залишатимуться морози. Проте вже наступного дня країну знову накриє холодне північне повітря.

За її словами, найближчі дні в Україні спостерігатимуться різкі зміни погоди. Попри вплив антициклону, який забезпечує суху погоду та високий атмосферний тиск у більшій частині Європи, 11 січня в Україні можливий невеликий сніг. Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.

Наразі країна перебуває у теплому секторі, тому вдень температура підвищиться до -3…+3 °C. Водночас у західних областях уночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -5…-10 °C.

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"Сильного холоду завтра не буде, але пориви північно-західного вітру створюватимуть відчуття нижчої температури", – зазначила Діденко.

Синоптики також попереджають водіїв про ожеледицю, яка збережеться на дорогах.

У Києві 11 січня очікується невеликий сніг, але вітер буде поривчастим, місцями до штормового рівня – понад 15 м/с. Температура у столиці вночі становитиме -1…-4 °C, удень – 0…-2 °C.

Уже в п’ятницю, 12 січня, холодне північне повітря спричинить зниження температури до помірних морозів. Натомість наступне потепління, за прогнозами, може прийти 15 січня.

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